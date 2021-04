KNVB: coronabeleid van juni leidend voor bezoekers EK-wedstrijden

De quarantaineplicht die vermoedelijk vanaf 15 mei voor reizigers wordt ingevoerd, heeft niet direct gevolgen voor het Europees kampioenschap voetbal. Supporters zullen er vanwege de strengere regels nog wel wat meer voor over moeten hebben om een wedstrijd in een ander land te bezoeken.

“Alle nationale en internationale bezoekers van EURO 2020 in Amsterdam moeten zich houden aan het landelijke coronabeleid dat in juni van toepassing is. Dat betreft ook eventuele beperkingen met betrekking tot internationaal reizen, zoals bijvoorbeeld een reisverbod of quarantaine”, meldt de KNVB als reactie op het besluit dat waarschijnlijk vrijdag wordt genomen.

Nederlandse fans zitten in eerste instantie goed. Oranje speelt de drie groepswedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië in de Johan Cruijff ArenA. Als het elftal van bondscoach Frank de Boer verder in het toernooi komt, volgen wel bezoeken aan andere landen. Het is vooralsnog de bedoeling minstens 12.000 fans toe te laten bij de groepsduels van Oranje.

De UEFA heeft supporters die EK-kaartjes hebben gekocht afgelopen week ook ingelicht. “We zijn ons ervan bewust dat veel Europese regeringen momenteel alleen essentiële reizen toestaan. Daarom is het van vitaal belang dat alle ticketkopers de regels en aanbevelingen volgen die zijn opgesteld door hun lokale overheidsinstanties en door de gastlanden waarnaar ze mogelijk van plan zijn te reizen”, aldus de Europese voetbalbond. “Ticketkopers zijn verantwoordelijk voor het controleren en verifiëren van de laatste stand van zaken over deze informatie door regelmatig nationale en internationale overheidswebsites te controleren op de meest recente informatie.”