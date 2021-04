Nederlandse concurrenten voor Spelen in zelfde kwart EK judo

Judoka’s Henk Grol en Roy Meyer kunnen elkaar op de EK judo in Lissabon al in hun tweede partij treffen. De twee strijden in de klasse boven 100 kilogram samen om één plaatsbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio. Beide Nederlanders beginnen met een bye.

De 36-jarige Grol treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Jonas Schreiber en Vasco Rompao uit Portugal. Meyer (29) neemt het in zijn eerste wedstrijd op tegen de Roemeen Luca Kunszabo.

Ook in de klasse vrouwen tot 78 kilogram zijn de twee Nederlandse concurrentes voor een olympisch startbewijs in hetzelfde kwart terechtgekomen; Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk kunnen elkaar ook al in hun tweede duel ontmoeten. Steenhuis neemt het eerst op tegen de Russin Aleksandra Babintseva, Verkerk tegen de winnaar van het treffen tussen Teresa Zenker uit Duitsland en Giorgia Stangherlin uit Italië.

Sanne van Dijke en Kim Polling, die uitkomen in de klasse tot 70 kilogram, kunnen elkaar wel pas in de finale tegengekomen. Van Dijke zit in het tweede kwart, Polling in het vierde kwart. Ook Van Dijke en Polling moeten samen gaan uitmaken wie er naar Tokio mag.

De EK judo beginnen vrijdag. De startbewijzen worden pas na het evenement toegewezen door een selectiecommissie. De Europese kampioenschappen zijn het laatste meetmoment.