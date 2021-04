Tennisser Djokovic verliest bij tweede optreden in Monaco

Novak Djokovic is al na twee optredens klaar bij de Monte Carlo Masters. De Servische nummer 1 van de tenniswereld verloor in de derde ronde van de Brit Dan Evans. De setstanden waren 6-4 en 7-5.

Djokovic had een bye in de eerste ronde en versloeg woensdag nog overtuigend het Italiaanse talent Jannik Sinner. Dat was zijn eerste partij sinds de Australian Open, die hij in februari voor de negende keer won. De Serviër nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik. Djokovic won het graveltoernooi van Monaco in 2013 en 2015.

Evans krijgt in de kwartfinales te maken met de Belg David Goffin. Die verraste door de Duitser Alexander Zverev uit te schakelen, de nummer 5 van de plaatsingslijst. Goffin was net als Evans in twee sets klaar: 6-4 7-6 (7).