Tennisster Bertens hoopt op goede doorstart in duel met China

Tennisster Kiki Bertens hoopt dat haar partijen met het Nederlands team in de Billie Jean King Cup deze week tegen China het begin zijn van een goede periode. De nummer 11 van de wereldranglijst wil op gravel een goede doorstart in het seizoen maken. Vrijdag opent ze in Den Bosch de landenwedstrijd tegen Xinyu Wang.

Bertens is op de weg terug na een achillespeesoperatie. De Wateringse speelde sinds haar rentree eind februari in drie toernooien, maar verloor steeds haar eerste partij. “Vertrouwen groeit door wedstrijden te winnen”, zei Bertens. “Ik weet dat het in trainingen echt wel goed gaat, ook in de Verenigde Staten, maar ik zit toch te wachten op goede resultaten. Deze week is heel ontspannen geweest. We hebben heel goed getraind, maar er was ook ruimte voor ontspanning. Het zou een positieve opsteker zijn als het deze week goed gaat en ik dat kan meenemen naar de rest van het gravelseizoen.”

Gravel is Bertens’ favoriete ondergrond en ze gaf aan dat het haar ook fysiek het beste ligt. Al was de overgang vanuit hardcourt even lastig, waardoor teamcaptain Paul Haarhuis woensdag nog niet met zekerheid kon zeggen of ze kon spelen. Daar is nu geen onduidelijkheid meer over.

“Ook voor mijn lichaam is deze ondergrond gewoon fijner. Ik beweeg beter en kan mijn linkerbeen iets meer ontlasten. Pijnvrij speel ik niet, maar ik denk dat een sporter bijna nooit helemaal pijnvrij speelt. Het belangrijkste is dat de pijn de laatste vier dagen niet is toegenomen en dat ik er alle vertrouwen in heb dat ik me helemaal kan geven op de baan.”

Bertens weet ook met welke instelling ze vrijdag de wedstrijd ingaat. “Ik probeer zo ontspannen mogelijk te zijn en weet dat ik niet met te veel dingen tegelijk bezig moet zijn, ook al gaat het in het begin even niet goed”, zei ze. “Dat we het daar op het bankje over hebben en dat ik dan een of twee dingen krijg waar ik me op kan focussen, zodat ik vooral niet met 683 dingen tegelijk bezig ben.”

Aan negatieve zaken wil Bertens zo min mogelijk denken, liet ze meteen in het digitale persmoment weten. Aan de in de dubbel verloren ontmoeting in de Fed Cup vorig jaar tegen Wit-Rusland wilde ze vooral niet worden herinnerd. “Die deed heel veel pijn”, zei ze. “Toen won je wel eerst twee partijen”, vulde teamcaptain Haarhuis aan. “Als je op dezelfde manier kunt starten, dan zijn wij daar heel blij mee.”