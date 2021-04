Van Aert ‘nog heel gemotiveerd’ voor Amstel Gold Race

Wielrenner Wout van Aert wil zijn voorjaar zondag goed afsluiten in de Amstel Gold Race. De Belg van Jumbo-Visma krijgt in de Nederlandse klassieker gezelschap van medekopman Primoz Roglic.

Van Aert kan terugvallen op een sterkere ploeg dan in de Brabantse Pijl waar hij afgelopen woensdag tweede werd. Met Roglic en Jonas Vingegaard komen de nummers één en twee uit de Ronde van het Baskenland erbij. “Ik denk dat de benen nog wel gewoon goed zijn”, sprak hij na afloop van de Brabantse Pijl. “Ik deed opnieuw mee voor de zege, maar het lukte net niet in de sprint. Er was iemand sterker. Dat moet je kunnen toegeven. Zondag komen de ploegmaten van het Baskenland erbij. We starten zeker met een heel sterke ploeg. Ik kijk ernaar uit.”

De Belgische wielrenner is met Roglic speerpunt van de ploeg in de Amstel Gold Race. “Primoz en ik starten op gelijke voet. De tactiek spreekt voor zich. Normaal gezien ben ik sneller in de sprint, dus kan hij volop in de aanval. We vullen mekaar goed aan. Het is een mooi deelnemersveld en ik ben zeker dat de renners die in de Brabantse Pijl de finale reden dat ook zondag gaan doen. Ik ben nog heel gemotiveerd voor deze koers.”