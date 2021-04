Verstappen: we weten dat we er nu goed bij zitten

Het zelfvertrouwen bij Max Verstappen is na de start van het Formule 1-seizoen toegenomen. Na zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Bahrein, hoopt de Nederlandse coureur van Red Bull dit weekeinde in Imola bij de Grote Prijs van Emilia Romagna weer voor de zege mee te doen.

“Hopelijk is de volgorde ten opzichte van Bahrein dit weekend omgedraaid. Vorig jaar waren we hier competitief, dus ik heb veel zin in dit weekend. Ik zie geen reden waarom de auto hier niet weer goed zou zijn”, aldus Verstappen tegen de website Verstappen.com. “Het is fijn om een competitieve auto te hebben. Dat is wat er veranderd is. We weten dat we er nu goed bij zitten en het is top om zo het seizoen te beginnen.”

Verstappen moest de zege in Bahrein aan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton laten. Veel Formule 1-fans hopen dat de strijd om de wereldtitel dit jaar spannender wordt dan voorgaande jaren. Verstappen: “Ik denk dat de Formule 1 en de toeschouwers dat wel mooi vinden. Ik richt me op mezelf en we proberen het beste eruit te halen. Na het duel met Lewis in Bahrein, was ik natuurlijk teleurgesteld dat ik tweede werd. Maar met Lewis is het wel altijd een eerlijk gevecht. Hard, maar het loopt eigenlijk altijd wel goed af en ik kan goed opschieten met Lewis, dus dat is prima.”