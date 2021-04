WK tafeltennis voor het eerst naar Verenigde Staten

De wereldkampioenschappen tafeltennis zullen in 2021 voor het eerst worden gehouden in de Verenigde Staten. Houston is aangewezen als speelstad voor de mondiale titelstrijd van 23 tot en met 29 november. Met strikte coronaprotocollen om een veilige omgeving te creëren voor de deelnemers, meldde de internationale tafeltennisfederatie ITTF.

De WK zijn voor het laatst gehouden in 2019 in Boedapest. De titels waren voor de Chinees Ma Long bij de mannen en diens landgenote Liu Shiwen bij de vrouwen. Vorig jaar zou de titelstrijd voor landenteams worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Busan, maar door de uitbraak van het coronavirus kon dat toernooi niet doorgaan.