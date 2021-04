Chinese tennissters weer naast Nederland na verlies Arantxa Rus

Tennisster Arantxa Rus heeft vrijdag in De Maaspoort in Den Bosch de tweede partij in de landenontmoeting met China in de play-offs van de Billie Jean King Cup verloren. Xiyu Wang was in drie sets te sterk voor de Westlandse: 6-1 3-6 6-2. China trok zo de stand weer gelijk nadat eerder op de dag Kiki Bertens in de openingspartij Xinyu Wang had verslagen.

Rus kende een valse start tegen de jonge Chinese die 51 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. Ze verloor al snel haar servicegame en zag Xiyu Wang de eerste set zonder al te veel problemen binnenhalen: 6-1. Maar de 30-jarige Rus herpakte zich, brak Wang al in de tweede game en gaf die voorsprong niet meer weg: 6-3. In de derde set verloren beide speelsters meteen hun opslag, maar daarna was het Wang die het meest standvastig was: 6-2.

Rus baalde, met name van die derde set waarin ze de Chinese weer in haar spel liet komen. “Ik heb al een aantal keren tegen haar gespeeld en je weet dat je heel scherp moet zijn. Als je haar haar gang laat gaan kom je onder druk te staan”, keek ze bij Ziggo Sport terug op de nederlaag, die volgens captain Paul Haarhuis onnodig was. “Wang was goed begonnen, maar nadat Arantxa de tweede set had gewonnen en meteen de opslag brak had ze gewoon op 2-0 moeten komen. Nu geef je dat meisje het gevoel dat ze terug kan keren in de wedstrijd.”

Beter te spreken was Haarhuis, bezig aan zijn laatste klus als captain, over het optreden van Bertens. De nummer 1 van Nederland boekte tegen de andere Wang haar eerste overwinning van het seizoen. Na haar rentree na een operatie aan de achillespees had ze op drie toernooien telkens haar eerste partij verloren. “Ze had weinig ritme en nul vertrouwen. Heel mooi hoe ze hier won”, vond Haarhuis, die de emoties bij Bertens ook had gezien. “Maar die heeft ze toch altijd?”

Bertens had eerder met betraande ogen verteld dat de kritiek die ze had gekregen haar zeer had gedaan. “Het is logisch dat iedereen een mening heeft, maar kom maar eens kijken hoe hard wij aan het knokken zijn in plaats van gelijk van alles te roepen”, vertelde ze na haar zege in twee sets: 6-2 6-0.

Zaterdag volgen nog twee enkelpartijen en zo nodig een beslissend dubbel. De winnaar van de ontmoeting mag zich via de zogeheten qualifiers proberen te plaatsen voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup in 2022 in Boedapest. Het toernooi is de opvolger van de Fed Cup.