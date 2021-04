Judoscoach Arens hoopt op meer lichtgewichten tijdens Spelen 2024

Bondscoach Maarten Arens hoopt dat Nederland tijdens de Olympische Spelen van 2024 wat ruimer vertegenwoordigd is bij de lichtgewichten. Op de EK judo vervulden de lichtste Nederlandse judoka’s een bijrol en op de Spelen van dit jaar moet Nederland het ook vooral hebben van de zwaardere judoka’s.

“We zijn ermee bezig”, zei Arens na de eerste dag van de EK judo in Lissabon. “Het gaat alleen niet zo makkelijk en niet zo snel. Het duurt een tijd en hopelijk hebben we meer lichtgewichten op de Spelen in 2024.”

Voor Sanne Verhagen (tot 57 kilogram) en Naomi van Krevel (tot 52 kilogram) bleven de Europese kampioenschappen beperkt tot één partij. “Dit zijn ook weer leermomenten en ik kom eigenlijk net kijken op dit niveau. Het is voor mij nog een kwestie van ervaring opdoen”, sprak de 20-jarige Van Krevel na haar snelle aftocht. Daardoor ontbrak Nederland vrijdag in het finaleblok.

“We hebben een aantal jonge meiden die eraan komen, maar ze zijn daar nog niet. We werken absoluut hard aan de lichtgewichten. We hebben natuurlijk geïnvesteerd in een begeleidingsteam voor Verhagen en het ziet ernaar uit dat ze zich gaat plaatsen voor de Spelen, op basis van het continental quota”, aldus Arens.

“We proberen wel groepen te maken met meer lichtgewichten, maar we hebben er nou eenmaal niet zo veel. En sparring opzoeken in het buitenland is momenteel ook lastiger in verband met het coronavirus.”

Van Krevel hoopt dat ze de komende jaren vergezeld gaat worden door meer getalenteerde lichtgewichten. “In Nederland zijn de lichtere klassen wat minder vol, omdat we nou eenmaal wat langer en zwaarder zijn. Ik hoop dat er snel wat nieuwe aanwas komt om mee te kunnen trainen, want dan kan ik me wat beter meten”, aldus Van Krevel, die noodgedwongen veel met jongens tot 18 jaar traint.

“In de lichtgewichten hebben we de afgelopen jaren ook geen grote successen behaald, zeker niet in de klasse tot 48 kilogram. En de klasse tot 52 kilogram is gewoon megasterk met misschien wel twintig kanshebbers voor de medailles”, aldus Arens.

“Het doel op den duur is plaatsing voor de Spelen en op de EK’s voor de medailles te gaan. Over drie jaar hopen we het op de rails te hebben.”

Tornike Tsjakadoea is als lichtgewicht verzekerd van deelname aan de Spelen van Tokio. Hij komt uit in de klasse tot 60 kilogram. Tsjakadoea ontbreekt in Lissabon omdat hij niet voldoende is hersteld van een coronabesmetting.