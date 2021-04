Mas nieuwe leider na ritzege in Valencia

De Spaanse wielrenner Enric Mas heeft vrijdag de derde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Het was de zwaarste rit in de vijfdaagse rittenkoers met een aankomst bergop. De klimmer van Movistar werd ook de nieuwe leider. Hij loste de Australiër Miles Scotson af.

Mas bleef in een lastige bergrit voorop over met de Fransen Victor Lafay en Élie Gesbert. In de steile laatste honderden meters was de 26-jarige Spanjaard te snel voor zijn medevluchters, van wie Lafay als tweede finishte.

Zaterdag volgt een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer. Zondag is er nog een vlakke etappe.