Nederlandse judoka’s strijden om EK-titel en tickets Spelen

Dertien Nederlandse judoka’s gaan vanaf vrijdag in Lissabon de strijd aan om de Europese titels. In drie categorieën vindt er een tweestrijd plaats om een ticket voor de Olympische Spelen.

De EK in Portugal zijn het laatste meetmoment voor plaatsing voor de Spelen van Tokio, aankomende zomer. Bij de vrouwen strijden Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis in de klasse tot 78 kilo om een plaatsbewijs en Kim Polling en Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram. Bij de mannen valt op de EK de beslissing in de strijd tussen Henk Grol en Roy Meyer, die uitkomen in de klasse boven 100 kilogram.

De tweestrijd tussen Polling en Van Dijke wordt zaterdag uitgevochten, zondag komen Verkerk en Steenhuis en Grol en Meyer in actie.

Het toernooi duurt tot en met zondag. De Nederlandse selectie is uitgedund omdat in aanloop naar de EK meerdere judoka’s besmet raakten met het coronavirus. Dat gebeurde tijdens een trainingskamp in Georgië.