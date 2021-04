Ook lichtgewicht Van Krevel snel uitgeschakeld op EK judo

In navolging van Sanne Verhagen is ook Naomi van Krevel direct uitgeschakeld op de EK judo in Lissabon. De 20-jarige Van Krevel moest in de klasse tot 52 kilogram op waza-ari haar meerdere erkennen in de Spaanse Estrella Lopez Sheriff.

Van Krevel is de mondiale nummer 48, Lopez Sheriff staat 23 plekken hoger op de wereldranglijst. De jonge Van Krevel, die vorig jaar in Praag voor het eerst deelnam aan de Europese kampioenschappen, komt niet in aanmerking voor deelname aan de Olympische Spelen.

Eerder op de dag verloor Verhagen, eveneens een lichtgewicht, ook in de eerste ronde.

Zaterdag wordt het toernooi bij de vrouwen vervolgd met de klasse tot 63 kilogram en de klasse tot 70 kilogram. In de eerste categorie maken Juul Franssen en Sanne Vermeer hun opwachting, in de klasse tot 70 kilogram komen Kim Polling en Sanne van Dijke in actie. Het toernooi duurt tot en met zondag.