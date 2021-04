Tweede training op Imola snel voorbij voor Verstappen door defect

Voor Max Verstappen is de tweede vrije training van de Grote Prijs van Emilia Romagna in de Formule 1 vroegtijdig geëindigd. De coureur van Red Bull ondervond al na vijf ronden een probleem en moest zijn wagen aan de kant zetten. Het team liet weten dat hij vrijdagmiddag niet meer in actie komt.

“Iets is kapot”, liet Verstappen via de teamradio weten. Het team vroeg hem om terug naar de pits te komen, maar de Limburger moest de wagen naast de baan neerzetten.

Verstappen had vrijdagochtend in de eerste vrije training op het het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola de derde tijd gereden. Hij was slechts 0,058 seconde minder snel dan de Fin Valtteri Bottas in de Mercedes. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez liep in die training een kapotte achterband op na een botsing met de Fransman Esteban Ocon.