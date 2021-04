Vaccinatie van olympische sporters al begonnen

Het vaccineren van de olympische sporters is begonnen. Volgens een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF zijn de eerste sporters al bij de vaccinatielocatie van de GGD Gelderland-Midden op Sportcentrum Papendal geweest voor een prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Over drie tot vier weken kunnen ze hun tweede inenting komen halen.

Het demissionaire kabinet besloot eerder deze week om de olympiërs voorrang te geven in het vaccinatieproces. In eerste instantie zouden ze pas in de zomer aan de beurt zijn.

“We helpen de GGD bij de planning, anders hebben ze daar extra werk aan”, zegt de woordvoerder van NOC*NSF. “De sporters gaan gewoon mee in de GGD-vaccinatiestraat. Ze zijn daar gewend om honderden mensen per dag te prikken. De sporters komen gespreid langs, afhankelijk van hun schema’s. Sommigen zitten nu in het buitenland. Het wordt per sporttak en per individu geregeld.”