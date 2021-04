Verhagen is snel klaar op EK judo en doet slechte zaken voor team

Voor Sanne Verhagen zitten de EK judo in Lissabon er al na één partij op. Ze verloor in de klasse tot 57 kilogram op ippon van de Russin Daria Mezhetskaia.

De 28-jarige Verhagen had op de EK belangrijke zaken kunnen doen in de strijd om deelname aan het mixed team event, een nieuw onderdeel op de Spelen. Een land moet in verschillende gewichtsklassen een judoka kunnen afvaardigen. Zij mogen alleen deelnemen wanneer ze zich ook individueel geklasseerd hebben. Verhagen is als lichtgewicht vooralsnog de ontbrekende judoka.

Vrijdagmiddag komt in de klasse tot 52 kilogram nog de Nederlandse Naomi van Krekel in actie. Zij treft in de eerste ronde de Spaanse Estrella Lopez Sheriff.