Verstappen derde in eerste vrije training van GP Emilia Romagna

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grote Prijs van Emilia Romagna in de Formule 1 de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur was op het het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola slechts 0,058 seconde minder snel dan de Fin Valtteri Bottas, die in de Mercedes 1.16,564 klokte. Bottas was 0,041 seconde sneller dan zijn teamgenoot, wereldkampioen Lewis Hamilton.

De vrije training werd met nog zo’n 20 minuten te gaan stilgelegd, nadat Sergio Perez met een kapotte achterband de macht over het stuur van zijn Red Bull-bolide was verloren. Vlak daarachter moest ook de Fransman Esteban Ocon zijn Alpine langs de kant zetten. De twee wagens hadden elkaar mogelijk kort daarvoor geraakt.

Met nog ruim 10 minuten te gaan, werd de training hervat. Hamilton verbeterde toen de tot dusverre beste tijd die de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari had neergezet. Verstappen was daarna nog een keer sneller, maar Bottas zorgde voor de beste tijd.