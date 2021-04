Verstappen: einde training door probleem met aandrijfas

Max Verstappen moest de tweede training voor de Grote Prijs van Emilia Romagna vroegtijdig beëindigen door een probleem met de aandrijfas. De Red Bull-coureur moest op het circuit in het Italiaanse Imola al na vijf ronden de wagen aan de kant zetten en kon de training daarna niet meer hervatten.

“Ik had een probleem met de aandrijfas, dus we moesten stoppen in de tweede training”, zei Verstappen. “De wagen voelde goed in de eerste training, maar het is lastig te zeggen hoe de tweede training zou zijn gegaan. We kunnen de data nog analyseren en bekijken wat we voor morgen beter kunnen doen wat betreft de balans van de wagen.”

Verstappen had graag meer ronden gereden in de tweede training, maar noemt het ook niet “het einde van de wereld. We weten wat we morgen moeten doen. We moeten ons focussen en gewoon het beste eruit halen”.

De Limburger veroverde in het openingsweekend in Bahrein poleposition. In de race eindigde hij als tweede achter de Brit Lewis Hamilton.