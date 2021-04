Zeiler Heiner valt buiten top tien op slotdag EK

Zeiler Nicholas Heiner is op de slotdag van de EK Finn buiten de top tien beland. De Nederlander, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen, kreeg voor de tweede keer deze week de zwarte vlag vanwege een te snelle start. De tiende en laatste race op het water voor de kust van het Portugese Vilamoura sloot hij af als achtste. Heiner was als nummer 5 in het klassement aan de laatste twee races begonnen.

De Hongaar Zsombor Berecz verdedigde met succes zijn titel, al won hij afgelopen week net als Heiner maar twee races. Maar Berecz was de meest constante in de wedstrijden die met veel variatie in windkracht en -richting werden gevaren.

Heiner was vooral wisselvallig met twee keer winst, een keer een 35e stek en dus ook twee diskwalificaties. “Ja, twee keer een zwarte vlag. Normaal krijg ik er één per jaar. Dat is natuurlijk teleurstellend. Als je de beelden terugziet vanuit het racecomité denk je: het scheelt niks. Maar ze hadden blijkbaar superogen”, vertelde Heiner. “We hebben ook hele goede dingen gedaan en dit was wel goede voorbereiding op het WK in Porto over een maand. Het is gewoon duidelijk: er moeten een paar stapjes bij.”