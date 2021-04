Belgische wielrenner Philipsen sprint weer naar ritzege Turkije

De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de zevende etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Fenix won na een rit over 180 kilometer van Marmaris naar Turgutreis de sprint voor de Duitser André Greipel (tweede) en Mark Cavendish (derde). Het was de tweede ritwinst voor Philipsen in de ronde; hij won vrijdag ook de zesde etappe.

De Spanjaard José Manuel Díaz behield de leiderstrui, maar zag wel zijn eerste belager Jay Vine tot 1 seconde naderen. De Australiër pakte in een tussensprint 3 bonificatieseconden terug. De Ronde van Turkije eindigt zondag.