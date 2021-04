Biden steunt Japan in aanpak voor veilige Olympische Spelen

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer moeten doorgaan. Hij sprak zijn steun uit voor de aanpak van Japan om een veilig toernooi te organiseren. Biden deed dat tijdens het bezoek van de Japanse premier Yoshihide Suga aan het Witte Huis.

Na afloop van hun ontmoeting kwam er zelfs een gezamenlijke verklaring naar buiten, waarin Biden zei dat “hij de inspanningen van premier Suga steunt om deze zomer veilige Olympische en Paralympische Spelen te houden.”

Suga zocht steun bij Biden omdat er steeds meer twijfels rijzen of de Spelen deze zomer wel moeten doorgaan. In Japan loopt het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds op en de bevolking keert zich meer en meer tegen het evenement.

“We luisteren naar de deskundigen en zij doen er alles aan om de infecties in te dammen zodat we vanuit wetenschappelijk en objectief perspectief veilige Spelen kunnen realiseren”, zei Suga. “Ik heb gezegd dat Japan vastberaden is om de Spelen door te laten gaan; het is een symbool van wereldwijde eenheid en president Biden heeft nogmaals zijn steun uitgesproken.”