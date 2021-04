Butter klaar voor marathon Twente: we gaan lekker koersen

“We gaan lekker koersen”. Michel Butter zit tegenwoordig zo vaak op de mountainbike, dat hij in wielerjargon begint te praten als het over hardlopen gaat. Toch loopt hij zondag echt een marathon op het parcours dat is uitgezet op het afgesloten vliegveld Twente en waar de Castricummer zijn ‘comeback’ wil vieren met een tijd van laag in de 2.10 of zelfs eronder. In dat geval geeft hij zichzelf de beste kans op uitzending naar de Olympische Spelen.

“Het is een nog steeds een beetje onwerkelijk”, zegt de 35-jarige Butter, die vorig jaar september nog besloot zijn hardloopcarrière te beëindigen. Dat was op een moment dat de ene na de andere marathon werd geschrapt door corona en er ook een streep was gezet door de Olympische Spelen. Het initiatief van Global Sports om atleten alsnog een kans te geven zich te kwalificeren voor de uitgestelde Zomerspelen in Japan, greep Butter met beide handen aan. De Spelen van Rio in 2016 miste hij namelijk op 8 seconden. “Nu ik hier ben aangekomen in Enschede, vind ik het toch wel gaaf dat ik weer deel uitmaak van het hardloopwereldje. Het lijkt bijna alsof ik nooit ben weggeweest.”

Butter, die al meer dan tien marathons liep, een persoonlijk record heeft van 2.09.58 en ooit zesde werd in de marathon van New York, begint naar eigen zeggen met een zekere onbevangenheid aan zijn persoonlijke missie. “Een apart gevoel, alsof het allemaal nieuw is en onbegrensd, maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk wel de routinier die snapt hoe het werkt op de marathon.”

Het parcours heeft hij nog niet verkend. De atleten lopen zondag acht rondes van 5 kilometer over het vliegveld. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de organisatie een vlak en snel parcours heeft uitgezet. Ik ga weg op 1.05.30 als tussentijd halverwege met de gedachte dat de tweede helft ongeveer even hard zal gaan. Dan kom ik uit op 2.10 laag. De kans dat ik dat haal is reëel. Ik heb de laatste weken een specifieke voorbereiding gedaan. Als ik hier eerste Nederlander word en onder de tijd van Bart van Nunen (2.10.16) loop, dan moet het gek lopen dat ik niet naar de Spelen ga.”

Vijf atleten voldeden al aan de limiet voor Tokio, te weten Abdi Nageeye (2.06.17), Khalid Choukoud (2.09.55), de genoemde Van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30). Nederland mag slechts drie atleten afvaardigen naar de olympische marathon, dus het is dringen om een ticket voor Tokio. Roy Hoornweg en Mohamed Ali doen zondag ook een poging onder de limiet van 2.11.30 te lopen. Futselaar probeert in Twente zijn tijd te verbeteren, om zo een grotere kans op uitverkiezing te maken.