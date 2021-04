Embiid helpt ‘Sixers’ aan zege op Clippers in NBA

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA behouden door een zege op Los Angeles Clippers: 106-103. Joel Embiid was de uitblinker bij de ‘Sixers’ met 36 punten en 14 rebounds. Bij de Clippers ontbrak de geblesseerde Kawhi Leonard. Paul George was bij de ploeg uit Los Angeles de topschutter met 37 punten.

Utah Jazz, de koploper in de westelijke divisie, won ook. De ploeg uit Salt Lake City versloeg Indiana Pacers met 119-111. Bojan Bogdanovic maakte 24 punten voor Jazz, dat wel guard Donovan Mitchell zag wegvallen met een verstuikte enkel.

Julius Randle loodste New York Knicks langs Dallas Mavericks: 117-109. Randle maakte 44 punten en noteerde ook nog eens 10 rebounds en 7 assists.