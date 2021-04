Grote Prijs van Spanje in Formule 1 toch zonder publiek

De Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 zal toch zonder publiek worden gehouden. De organisatie wilde graag een beperkt aantal toeschouwers toelaten bij de race op 9 mei op het circuit nabij Barcelona, maar de Catalaanse gezondheidsautoriteiten hebben te kennen gegeven dat dat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet mogelijk is. Fans die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

De race in Spanje is vierde op de kalender van de Formule 1. Bij de seizoensopener in Bahrein waren wel toeschouwers welkom, maar alleen mensen die konden aantonen dat ze gevaccineerd waren. Dit weekeinde in de Grote Prijs van Emilia Romagna op het circuit van Imola zijn de deuren voor publiek gesloten.

De Formule 1 hoopt in de loop van het jaar weer fans te kunnen begroeten op de circuits. Dat geldt zeker voor de Grote Prijs van Nederland begin september op het circuit van Zandvoort.