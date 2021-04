Judoka Van Dijke pakt Europese titel in klasse tot 70 kilogram

Judoka Sanne van Dijke is in Lissabon voor de tweede keer Europees kampioene geworden in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Van Dijke was in de finale op ippon te sterk voor de Française Margaux Pinot (27).

Met nog anderhalve minuut op de klok kreeg Van Dijke de regerend Europees kampioene op de rug, waarna de Nederlandse het in de lege Altice Arena uitschreeuwde van vreugde.

Tijdens de afgelopen twee edities van de Europese kampioenschappen moest Van Dijke nog haar meerdere erkennen in Pinot, de nummer 2 van de wereld. Van Dijke bezet de vijfde plaats op de mondiale ranglijst.

Van Dijke moet met concurrente Kim Polling uitmaken wie komende zomer Nederland in deze klasse mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Polling pakte in Portugal geen medaille. Ze liet vanwege een elleboogblessure verstek gaan voor de strijd om brons. Polling kreeg na haar tweede wedstrijd last van haar linkerelleboog.

Viervoudig Europees kampioene Polling verloor in de halve eindstrijd juist van Pinot, die in de golden score op ippon zegevierde. Van Dijke was bij de laatste vier de Kroatische Lara Cvjetsko op waza-ari de baas. De beslissing viel in de golden score.

Eerder in het toernooi was Van Dijke te sterk voor de Turkse Minel Akdeniz en Anka Pogacnik uit Slovenië.

De EK judo duren tot en met zondag.