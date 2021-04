Judoka’s Polling en Van Dijke naar laatste vier op EK

Kim Polling en Sanne van Dijke hebben zich op de EK judo beiden op overtuigende wijze bij de laatste vier geschaard in de klasse tot 70 kilogram. Polling was in Lissabon in de kwartfinales op ippon te sterk voor de Portugese Barbara Timo, Van Dijke was de Sloveense Anka Pogacnik ook met een ippon de baas.

Polling en Van Dijke zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon zijn het laatste meetmoment.

In de klasse tot 63 kilogram bereikte Sanne Vermeer de halve finales. Ze won bij de laatste acht van Cristina CabaƱa Perez. Vermeer won haar eerste twee partijen op ippon. Juul Franssen werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Laura Fazliu uit Kosovo was op waza-ari te sterk voor Franssen, die al zeker is van een plek op de Spelen.