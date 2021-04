Nederlandse tennissters naast China na blessure bij Xinyu Wang

De Nederlandse tennissters staan in het play-offduel met China in de Billie Jean King Cup weer op gelijke hoogte. Arantxa Rus bezorgde het team van captain Paul Haarhuis het tweede punt. Xinyu Wang gaf in de tweede set geblesseerd op. Rus leidde op dat moment met 6-4 4-3.

Aan het begin van de partij zag het er nog niet naar uit dat Rus ging winnen. Wang nam al snel een break voorsprong en liep uit naar 4-2. Rus nam daarna het initiatief over en won liefst vier games op rij: 6-4. De Nederlandse sloeg toe op haar vierde setpunt.

De tweede set ging gelijk op en breaks bleven uit. Wang blesseerde zich bij 4-3, probeerde nog even door te gaan, maar dat ging niet meer.

Het afsluitende dubbelspel moet nu de beslissing brengen in Den Bosch.