Pole voor Franse motorcoureur Quartararo in Portugal

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP. De Yamaha-coureur was met 1.38,862 de snelste op het circuit van Portimão in de Algarve. De Italiaan Francesco Bagnaia dacht even dat hij in een baanrecord pole had gepakt, maar bij terugkomst in de pitsstraat hoorde de Ducati-coureur dat zijn toptijd was geschrapt omdat hij gele vlaggen had genegeerd.

De 21-jarige Quartararo heeft zondag op de voorste startrij gezelschap van de Spanjaard Alex Rins (Suzuki) en zijn landgenoot Johann Zarco (Ducati). Marc Márquez, die na lang blessureleed eindelijk terug is in de MotoGP, kwalificeerde zich als zesde. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse was op zijn Honda 0,259 seconde minder snel dan Quartararo. De huidige wereldkampioen Joan Mir (Suzuki) kwalificeerde zich als negende.

Zarco heeft na twee GP’s de leiding in het WK-klassement met 40 punten, gevolgd door Quartararo en de Spanjaard Maverick Viñales met 36 punten. Viñales (Yamaha) won vorige maand de openingsrace in Qatar, een week later was Quartararo de sterkste op hetzelfde circuit in Doha. Zarco kwam in beide races als tweede over de finish.

Bo Bendsneyder begint in de Moto2 vanaf de voorlaatste startrij aan de derde race van het seizoen. De Nederlander kwam in de kwalificatie niet verder dan de 26e plek. De Brit Sam Lowes, winnaar van de twee GP’s in Qatar en dus ook leider in het WK, pakte pole. Bendsneyder hield 11 punten over aan de twee races in Doha en staat op de negende plek in het WK-klassement.