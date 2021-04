Selectiecommissie judobond volgt laatste meetmoment nauwlettend

De selectiecommissie van de Judo Bond Nederland volgt zaterdag en zondag de verrichtingen van de Nederlandse judoka’s op de EK nauwlettend. De Europese kampioenschappen in Lissabon zijn namelijk het laatste meetmoment voor plaatsing voor de Olympische Spelen.

“Maar deze EK zijn niet bepalend, zoals her en der gesuggereerd lijkt te worden. Het kwalificatietraject is al drie jaar gaande”, stelde bondscoach Maarten Arens vrijdag op de openingsdag van de EK judo. Volgens Arens wordt er te veel de nadruk gelegd op de prestaties tijdens de EK judo, terwijl de kampioenschappen niet meer zijn dan het laatste moment om zich te laten zien. Het kan dus zomaar voorkomen dat een judoka die vroegtijdig wordt uitgeschakeld toch de voorkeur krijgt boven een Europees kampioen.

De commissie moet nog een keuze maken in de gewichtsklassen vrouwen tot 70 kilogram (Kim Polling of Sanne van Dijke), vrouwen tot 78 kilogram (Guusje Steenhuis of Marhinde Verkerk) en mannen boven 100 kilogram (Roy Meyer of Henk Grol). Polling en Van Dijke komen zaterdag in actie, de vier andere hoofdpersonen in het selectieproces pas zondag.

Na de EK gaat de selectiecommissie zich erover buigen. “Er wordt gekeken naar de medailles die tijdens de kwalificatieperiode van drie jaar zijn behaald, de resultaten tegen judoka’s uit de top 10 van de wereld en de positie op de mondiale ranglijst”, aldus Pascal Bakker, manager topsport bij de judobond.

“De selectiecommissie, met daarin directeur topsport Tjaart Kloosterboer en Charles van Commenée, gaat vervolgens ook de olympische coaches interviewen en hun visie vragen. Aan de hand van al die ingrediënten bij elkaar komt de commissie dan uiterlijk eind april tot een afweging.”

Al in februari vorig jaar werden de eerste judoka’s aangewezen voor deelname aan de Spelen, onder wie Tornike Tsjakadoea en Frank de Wit. Beiden zijn er niet bij tijdens de EK in Lissabon. “Het gaat nu om gewichtsklassen waarin momenteel één judoka voldoet aan de internationale eisen en twee gewichtsklassen waarin weliswaar twee judoka’s op dit moment voldoen, maar de selectiecommissie en de coaches unaniem waren op wie de keus moest vallen”, zei Kloosterboer destijds.

De judoka’s moeten op de geschoonde wereldranglijst tot de top 18 van de wereld behoren om in aanmerking te komen voor een olympisch ticket. Nederland mag per klasse maar één judoka afvaardigen.