Tennisser Tsitsipas naar finale masterstoernooi Monte Carlo

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Monte Carlo. Hij rekende in de halve finale heel overtuigend af met de Brit Dan Evans. Na 1 uur en 10 minuten stonden de setstanden 6-2 6-1 in het voordeel van Tsitsipas op het scorebord. Evans had eerder in het graveltoernooi nog de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uitgeschakeld.

Tsitsipas, de nummer 5 op de mondiale ranking, treft in de finale de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen de Rus Andrej Roeblev en de Noor Casper Ruud. Roeblev rekende in de kwartfinales af met de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal, die al elf keer de beste was in Monte Carlo.