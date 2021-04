Tennisster Bertens haakt af in Billie Jean King Cup

Tennisster Kiki Bertens treedt zaterdag niet aan op de tweede speeldag van de ontmoeting met China in de Billie Jean King Cup. De kopvrouw van het Nederlands team zou op het gravel van de Maaspoort in Den Bosch in actie komen in het enkelspel tegen Xiyu Wang, maar ze heeft zich teruggetrokken.

De tennisbond gaf aan dat ze toch weer last van haar achillespees heeft gekregen na de partij van vrijdag, toen ze won van Xinyu Wang. Lesley Pattinama- Kerkhove neemt nu haar plek in. Zijn speelt tegen Wang in het derde enkelspel, dat om 13.00 uur begint. De stand in het duel tussen Nederland en China is 1-1.