Tennissters ten koste van China verder in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben zich geplaatst voor de volgende fase van het toernooi om de Billie Jean King Cup. Het team van coach Paul Haarhuis was op het gravel in de Maaspoort in Den Bosch te sterk voor China: 3-2.

Demi Schuurs en Arantxa Rus bezorgden Nederland in het afsluitende dubbelspel het beslissende punt door in twee sets te winnen van Shuai Zhang en Yifan Xu: 6-1 6-4. Rus had er voorafgaand aan die partij al voor gezorgd dat Oranje op gelijke hoogte kwam. Ze stond met 6-4 4-3 voor toen Xinyu Wang met een blessure opgaf. Lesley Pattinama-Kerkhove, die de geblesseerde Kiki Bertens verving, startte de dag met een nederlaag tegen Xiyu Wang (3-6 7-5 4-6). Vrijdag hadden Nederland en China beide één partij gewonnen.

Nederland plaatste zich dankzij de winst voor de kwalificatieronde voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup. Voor Haarhuis was het zijn laatste partij op de bank. In december maakte hij bekend na de ontmoeting met China te stoppen.

Rus had na haar enkelpartij maar heel even de tijd zich voor te bereiden op het dubbel. Dat bleek geen nadeel. Schuurs en Rus liepen snel uit naar 5-0 en trokken de set uiteindelijk met 6-1 naar zich toe.

In de tweede set kantelde de partij even. De Chinese tennissters hadden beter antwoord op het spel van de Nederlandse vrouwen en plaatsten voor het eerst een break: 1-3. Schuurs en Rus bleken niet van slag en wonnen vier games op rij: 5-3. China behield daarna de eigen opslagbeurt, waarna het Oranje-team het afmaakte.

De Billie Jean King Cup gaat volgend jaar verder. Via de kwalificaties moeten de Nederlandse vrouwen zich dan voor het eindtoernooi van 2022 in Boedapest zien te plaatsen.