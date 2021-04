Tsitsipas tegen Roeblev in finale masterstoernooi Monte Carlo

De finale van het masterstoernooi op het gravel in Monte Carlo gaat tussen Stefanos Tsitsipas en Andrej Roeblev. De Griekse tennisser, als vierde geplaatst, rekende in de halve finale heel overtuigend af met de Brit Dan Evans: 6-2 6-1. De als zesde geplaatste Roeblev gaf zijn zege in de kwartfinales op ‘gravelkoning’ Rafael Nadal een vervolg door de Noor Casper Ruud in twee sets te verslaan: 6-3 7-5.

De 23-jarige Rus won eerder dit jaar het ATP-toernooi van Rotterdam. Roeblev, achtste op de wereldranglijst, schakelde in Monte Carlo vrijdag Nadal uit (6-2 4-6 6-2). De Spanjaard was al elf keer de beste op het gravel in het prinsdom. Ruud schakelde de Italiaanse titelverdediger Fabio Fognini uit.

Roeblev heeft acht ATP-titels op zak. Vijf daarvan veroverde hij vorig jaar. De Rus won twee graveltoernooien. Tsitsipas, de nummer 5 van de wereld, heeft vijf ATP-toernooien gewonnen waarvan één op gravel. De Griek wacht nog op zijn eerste titel van dit jaar.