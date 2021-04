Vermeer pakt bronzen plak op EK judo in Lissabon

Judoka Sanne Vermeer is op de EK in Lissabon als derde geëindigd in de klasse tot 63 kilogram. In de strijd om een bronzen plak was de 23-jarige Vermeer op ippon te sterk voor Laura Fazliu uit Kosovo.

Het is de tweede keer dat Vermeer brons pakt op de Europese kampioenschappen. Twee jaar geleden won ze op de EK in Minsk ook de troostfinale.

Vermeer maakt komende zomer niet haar opwachting op de Olympische Spelen. Nederland wordt in de klasse tot 63 kilo vertegenwoordigd door Juul Franssen, die eerder op de dag juist verloor van dezelfde Fazliu.

In de halve finales verloor Vermeer op ippon van Tina Trstenjak uit Slovenië.