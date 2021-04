Verstappen derde in kwalificatie op Imola voor tweede race

Max Verstappen begint zondag vanaf de derde startplek aan de Grote Prijs van Emilia Romagna. De Nederlandse coureur van Red Bull was in de kwalificatie op het circuit van Imola 0,087 seconde minder snel dan Lewis Hamilton, die in de Mercedes voor de 99e keer in zijn carrière poleposition pakte. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, eindigde als tweede op 0,035.

De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen pakte drie weken geleden pole bij de start van het seizoen in Bahrein. Hij eindigde toen in de race na een fel gevecht met Hamilton als tweede achter de wereldkampioen.

“Ik had geen goede ronde in de laatste kwalificatiesessie, het was rommelig en ik raakte in bocht drie even buiten de baan. Maar ik sta nog steeds op plek drie. Dat is een goede startpositie”, zei Verstappen. “Het wordt heel interessant. Sergio en ik staan met verschillende banden aan de start. We gaan proberen om het Mercedes moeilijk te maken.” Verstappen heeft Charles Leclerc (Ferrari) naast zich staan op de startopstelling.

De Japanner Yuki Tsunoda zorgde aan het begin van de kwalificatie voor een rode vlag. De 20-jarige debutant in de Formule 1 crashte met zijn AlphaTauri, waardoor de sessie even moest worden stilgelegd. In de beslissende sessie met de snelste tien coureurs zette Hamilton in zijn eerste snelle ronde met 1.14,411 de beste tijd neer. Niemand wist die tijd meer te verbeteren, al kwamen de Red Bulls in hun laatste poging heel dichtbij. Valtteri Bottas, de Finse teamgenoot van Hamilton, kwam niet verder dan de achtste plek op bijna een halve seconde van de 36-jarige Brit.

“Ik had niet verwacht hier te staan, voor de twee Red Bulls”, zei Hamilton. “Ze zijn dit weekend zó snel, soms wel bijna zes tienden van een seconde. Het wordt een heel uitdagende race met de twee Red Bulls vlak achter me. Maar ik houd van uitdagingen.”