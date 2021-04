Verstappen snelste in derde vrije training op Imola

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Emilia Romagna laten zien dat zijn Red Bull op stoom is. De Limburger was verreweg de snelste op het circuit van Imola. Hij klokte als enige onder de 1.15 en was een halve seconde sneller dan zijn grootste concurrenten.

Voor Verstappen kwam de geslaagde oefensessie als geroepen, want de tweede training op vrijdag moest hij al vroegtijdig beƫindigen door technische problemen. Daar had in de derde training geen last van, al duurde het even voordat hij in de baan kwam en hij reed zijn eerste rondjes wat ruim door de bochten en hard over de kerbstones.

De Brit Lando Norris zette in zijn McLaren de tweede tijd neer, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton noteerde de derde tijd in zijn Mercedes. De Brit gaf 0,557 toe op Verstappen, die later zaterdag in de kwalificatierace ongetwijfeld mikt op poleposition.