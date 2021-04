Alonso krijgt na tijdstraf Räikkönen eerste punt bij terugkeer F1

Fernando Alonso heeft zijn eerste WK-punt in zijn tweede periode in de Formule 1 binnen. De 39-jarige Spanjaard finishte in de Grote Prijs van Emilia Romagna als elfde, buiten de punten. Enkele uren na de tumultueuze race besloot de wedstrijdleiding echter om de als negende geëindigde Kimi Räikkönen een tijdstraf van 30 seconden te geven.

De Fin viel daardoor uit de top 10. De Fransman Esteban Ocon (Alpine) schoof op van de tiende naar de negende plek in de uitslag, zijn teamgenoot Alonso van de elfde naar de tiende. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 (2005 en 2006) haalde zo zijn eerste punt binnen. Bij de openingsrace van drie weken geleden in Bahrein viel Alonso uit.

De 41-jarige Räikkönen (Alfa Romeo) kreeg een tijdstraf als gevolg van de spin die hij maakte voorafgaand aan de herstart van de race. De Fin handelde daarna niet volgens de reglementen en dat kostte hem 2 punten voor het WK.