Amstel Gold Race op afgesloten parcours zonder publiek

De Amstel Gold Race ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis, maar wordt nu weer verreden in de Limburgse heuvels. Dat gebeurt op een afgesloten parcours rond Valkenburg van bijna 17 kilometer, over de Geulhemmerberg, Bemelerberg en de Cauberg. De organisatie doet er met hekken en toegangscontroles alles aan om toeschouwers te weren.

Mathieu van der Poel, in 2019 winnaar van de Nederlandse wielerklassieker, doet niet mee. De alleskunner op de fiets richt zich al op het mountainbikeseizoen. Bij de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma zijn de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Wout van Aert de kopmannen.

Om 08.30 uur start de Amstel Gold Race voor de vrouwen. Zij rijden zeven rondes en finishen naar verwachting rond 12.00 uur in Berg en Terblijt. Kort daarna beginnen de mannen aan hun koers over dertien rondes. Rond 17.30 uur wordt bekend wie Van der Poel opvolgt als winnaar. De Poolse Katarzyna Niewiadoma won in 2019 de laatste editie van de Gold Race bij de vrouwen. In de jaren daarvoor zegevierden Chantal Blaak (2018) en Anna van der Breggen (2017).