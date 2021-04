Bertens niet naar tennistoernooi van Stuttgart

Tennisster Kiki Bertens heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Stuttgart van komende week, zo bevestigde de organisatie. De nummer 11 van de wereld moest zaterdag in de landenwedstrijd tegen China in de Billie Jean King Cup afhaken omdat ze last had gekregen van haar achillespees. Dat gebeurde nadat ze een dag eerder met haar eerste zege van dit jaar Nederland op voorsprong had gezet. Zonder Bertens, die vervangen werd door Lesley Pattinama-Kerkhove, won Oranje zaterdag met 3-2.

Bertens maakte eind februari haar rentree nadat ze er maanden uit had gelegen na een achillespeesoperatie. De terugkeer op de baan bezorgde haar nog weinig succes. In de drie toernooien waarin ze uitkwam strandde ze steeds na één optreden. Uit voorzorg sloeg ze daarna het toernooi van Charleston over. Na haar zege vrijdag op Xinyu Wang gaf ze toe de revalidatie te hebben onderschat.