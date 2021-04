Bottas en Russell geven elkaar de schuld van zware crash

De Formule 1-coureurs Valtteri Bottas en George Russell hebben elkaar de schuld gegeven van hun zware crash in de Grote Prijs van Emilia Romagna. Halverwege de race botsten Bottas (Mercedes) en Russell (Williams) op het lange rechte stuk richting de eerste bocht, in een strijd om de negende plaats. “We hebben als coureurs een ‘gentleman’s agreement’ dat je niet op het laatste moment aan je stuur gaat trekken als een snellere auto met DRS je nadert”, zei Russell. “Zelfs een kleine beweging is al heel riskant als je met 350 kilometer per uur rijdt.”

Russell had met dank aan de DRS (het ‘openzetten’ van de achtervleugel om zo tijdelijk harder te kunnen rijden) meer snelheid en probeerde Bottas buitenom in te halen, maar juist op de plek waar een kleine knik in de baan zit, raakten de twee bolides elkaar. Het leidde tot een zware crash, veel brokstukken op de baan en zelfs een tijdelijk stilgelegde race. De Britse coureur van Williams stapte als eerste uit zijn zwaar beschadigde bolide en ging verhaal halen bij de Fin, die het boze tikje van Russell op zijn helm beantwoordde met een opgestoken middelvinger.

“Ik snap echt niet waarom hij boos is”, zei de Fin. “Het was duidelijk zijn schuld. De baan was daar erg smal en het circuit had maar één droge lijn. Natuurlijk is er altijd ruimte voor twee auto’s, maar hij verloor de controle en raakte me vol in de zijkant.” Beide coureurs moesten zich na de race melden bij de stewards, die na onderzoek besloten om geen straffen uit te delen. Ze beoordeelden de crash als “een race-ongeluk”.