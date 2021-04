GP in Italië stilgelegd na zware crash, Verstappen leidt

Een zware crash heeft ertoe geleid dat de Grote Prijs van Emilia Romagna in de Formule 1 halverwege is stilgelegd. De wedstrijdleiding besloot de rode vlag uit te hangen na een botsing tussen Mercedes-coureur Valtteri Bottas en George Russell van Williams op het lange rechte stuk op het circuit van Imola. Beide bolides raakten elkaar op hoge snelheid en vlogen de vangrails in.

Er lag zoveel rommel op de baan, dat de wedstrijdleiding besloot om de race stil te leggen. De overige coureurs moesten hun auto in de pitsstraat parkeren.

Max Verstappen heeft de leiding in handen. Vlak voor de botsing tussen Bottas en Russell was Lewis Hamilton van de baan gegleden. De Britse kopman van Mercedes lag op de tweede plek en maakte een zeldzame fout in de achtervolging op Verstappen. De wereldkampioen moest naar de pits om een nieuwe voorvleugel te halen.