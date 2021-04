Grol: Meyer wilde een clash en hij had geen schijn van kans

Henk Grol is ervan overtuigd dat hij op de EK de tweestrijd met Roy Meyer definitief in zijn voordeel heeft beslist. Dat zei de 36-jarige judoka, die de afgelopen drie jaar met Meyer streed om een olympisch ticket in de klasse boven 100 kilogram, na zijn verloren finale in Lissabon.

Na afloop van de EK ging het vooral over het treffen tussen Grol en Meyer in de kwartfinales, dat Grol op ippon binnen een minuut in zijn voordeel besliste. “Ik was rustig en cool en wist wat ik moest doen. En dat heb ik gedaan. Hij had geen schijn van kans. Ik ga naar mijn vierde Spelen toe en ga in Tokio mijn derde olympische medaille pakken”, sprak Grol zelfverzekerd.

Opmerkelijk genoeg troffen Grol en Meyer elkaar in Portugal voor het eerst in wedstrijdverband. De afgelopen jaren maakte Meyer er geen geheim van dat hij Grol graag eens op de mat zou treffen. In de eerste tellen opende Meyer vol de aanval en hij blesseerde Grol zelfs.

“Hij wilde een clash en die heeft hij gekregen. Dit is het resultaat”, aldus Grol, die al snel een vinger van Meyer in zijn oog kreeg. “Het was niet oké, maar het is wat het is. Ik had maar één doel en dat is laten zien dat ik de beste ben. En dat heb ik gedaan.”