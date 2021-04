Hamilton herstelt zich snel van zeldzame fout

Lewis Hamilton maakt doorgaans zelden fouten in de Formule 1, maar in de Grote Prijs van Emilia Romagna schoot hij kort na de pitsstops ineens van de baan. “Ik was waarschijnlijk te gehaast bij het inhalen van de achterblijvers”, zei de Brit, die op het natte deel van het circuit van Imola de controle over zijn Mercedes kwijtraakte terwijl hij in de achtervolging was op Max Verstappen.

De zevenvoudig wereldkampioen schoof de grindbak in en raakte lichtjes de vangrails, waardoor de voorvleugel van zijn bolide beschadigd raakte. Hamilton wist de Mercedes wel aan de praat te houden en reed achteruit terug de baan op. Hij viel terug naar de negende plek en moest de pits in om een nieuwe neus voor zijn auto te halen, maar had het geluk dat vlak daarna de race werd stilgelegd vanwege een zware crash. Na de herstart werkte Hamilton zich op naar de tweede plek achter winnaar Verstappen. Omdat de Brit de beste rondetijd neerzette, behield hij de leiding in het WK.

“Het was niet een van mijn beste dagen. Voor het eerst in lange tijd maakte ik een fout, maar ik ben blij dat ik erin slaagde om de auto naar de finish te brengen. Ik schaamde me voor mijn fout, maar dat moet je dan snel achter je laten en daarvan leren. Ik had nog een paar leuke gevechten met de jongens op de baan”, aldus Hamilton, die Verstappen complimenteerde. “Hij heeft heel solide gereden.”