Holterman loopt in haar tweede marathon olympische limiet

Jill Holterman maakte in december haar debuut op de marathon en al bij haar tweede poging liep ze onder de olympische limiet, waardoor ze in augustus in Sapporo haar derde marathon binnen negen maanden zal lopen. “Het is bizar, maar ik vind het prachtig. Hier doe ik het allemaal voor”, zei de 29-jarige Noord-Hollandse, die in de Mission Marathon op het vliegveld van Twente met haar tijd van 2.28.18 precies 12 seconden onder de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio dook.

Holterman was ruim 6 minuten sneller dan bij haar debuut in Valencia, waar ze haar eerste kennismaking met de 42,195 kilometer volbracht in 2.34.52. “Vooraf waren er best veel mensen die dachten dat ik het niet zou halen, maar dan raak ik juist extra gemotiveerd om het tegendeel te bewijzen”, zei ze met een grote glimlach. “Want ik was er wel van overtuigd dat ik het kon, en mijn coach ook.”

De eerste 25 kilometer van het vlakke rondje op de luchthaven probeerde Holterman ontspannen te lopen en energie te sparen voor de slotfase. “Maar dat viel niet mee, want ik liep in een groepje met andere atletes die erg onrustig waren. Het ging van links naar rechts en dat leverde nog een valpartij op ook. Ik moest uitwijken met mijn lange benen en Ruth van der Meijden tikte mij aan van achteren, waardoor zij struikelde. Ze kon gelukkig snel opstaan en doorgaan.”

Extra geconcentreerd vervolgde Holterman haar race. Ze kreeg het zwaar na 35 kilometer. “Toen moest ik pushen en vooral de laatste 2 kilometer waren verschrikkelijk. Ik wist dat de limiet binnen bereik was, maar wilde me er niet door laten afleiden. Het was vooral focussen op iedere pas en proberen geen kramp te krijgen. Ik ben ontzettend blij dat ik naar de Olympische Spelen mag, daar heb ik vaak genoeg over gedagdroomd. Het besef moet nog wel komen.”