Judoka Grol loopt vierde Europese titel mis in Lissabon

Judoka Henk Grol is er op de EK in Lissabon niet in geslaagd voor de vierde keer Europees kampioen te worden. De 36-jarige Grol stond voor het eerst in een EK-finale in de klasse boven 100 kilogram.

Grol moest in de finale op ippon buigen voor de Rus Inal Tasoev. Tasoev is de nummer 3 van de wereld, Grol bezet de zevende plek op de wereldranglijst. “Deze man ligt mij sowieso niet, maar ik deed het niet goed”, aldus Grol, die zijn negende medaille pakte op de Europees kampioenschappen. Drie keer eerder werd hij tweede.

“Ik was de hele dag foutloos, maar in de finale helaas niet. Maar ik haal vooral veel energie uit deze EK. Ik was heel rustig, maar ik twijfelde of ik voldoende had getraind om hier goed te zijn. Maar ik voelde vanochtend dat ik goed was. Ik kon me goed afsluiten en focussen en het was een goed toernooi. Alleen de finale was een beetje jammer.”

Vijf jaar geleden werd Grol voor de laatste keer Europees kampioen, toen in de klasse tot 100 kilogram. Sinds zijn overstap naar de gewichtsklasse boven 100 kilogram pakte Grol twee keer brons; in 2018 in Tel Aviv en in 2019 in Minsk.

Op weg naar de finale had Grol gewonnen van Roy Meyer, zijn concurrent in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen. Het Nederlandse onderonsje was binnen een minuut beslist op ippon.

Meyer greep via de herkansingen naast een bronzen plak. Hij verloor in de strijd om de derde plek van Goeram Toesjisjvili uit Georgiƫ.