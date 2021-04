Judoka Grol verslaat concurrent Meyer in eerste duel ooit

Henk Grol heeft op de EK judo in Lissabon zijn rivaal Roy Meyer verslagen in de kwartfinales van de klasse boven 100 kilogram. Het duel tussen de twee concurrenten voor een olympisch ticket was binnen een minuut beslist. Grol wierp Meyer op zijn rug; ippon.

Meyer begon het duel met zijn landgenoot agressief en opende direct de aanval. Al na vijf seconden kreeg Meyer zijn eerste straf en kort daarna lag het duel stil omdat Grol een vinger van Meyer in zijn oog kreeg.

Toen Meyer was uitgeraasd, nam Grol het initiatief over en hij wierp Meyer op zijn rug. Bij het loslaten maakte Grol zijn concurrent met een niet mis te verstaan armgebaar duidelijk dat hij niet gediend was van de agressiviteit van zijn rivaal. De twee weigerden elkaar de hand te schudden en zochten verbaal de confrontatie bij het verlaten van de judohal.

Grol (36) en Meyer (29) stonden voor het eerst in hun loopbaan tegenover elkaar. Ze zijn al drie jaar in een tweestrijd verwikkeld. De EK zijn het laatste meetmoment. Na het toernooi beslist een selectiecommissie van de judobond welke van de twee zwaargewichten naar de Spelen in Tokio gaat.

Grol bereikte uiteindelijk de finale, Meyer is veroordeeld tot de strijd om brons.