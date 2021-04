Judoka Steenhuis grijpt opnieuw naast Europese titel

Het is judoka Guusje Steenhuis op de EK in Lissabon opnieuw niet gelukt de Europese titel te veroveren. De 28-jarige Steenhuis verloor in de finale van de klasse tot 78 kilogram in de golden score op straffen van de Poolse Beata Pacut. Steenhuis is de nummer 8 van de wereld, Pacut staat tien plekken lager.

Steenhuis stond al drie keer eerder in de eindstrijd van de EK; in 2016, 2017 en 2019. Tijdens de laatste editie van de EK, in Minsk, verloor ze van de Sloveense Klara Apotekar.

Eerder in het toernooi had Steenhuis afgerekend met Marhinde Verkerk, haar concurrente in de strijd om een plaatsbewijs voor de Olympische Spelen. Uiterlijk eind deze maand beslist de selectiecommissie van de judobond wie Nederland afvaardigt naar Tokio.