Polling blijft na Europese judotitel Van Dijke rekenen op Spelen

Judoka Kim Polling blijft er ondanks het feit dat concurrente Sanne van Dijke de Europese titel veroverde van overtuigd dat ze haar opwachting mag maken op de Olympische Spelen. Van Dijke (25) werd zaterdag in Lissabon Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram, ten koste van de Française Margaux Pinot, die in de halve finales Polling (30) de weg naar haar vijfde Europese titel had versperd.

“Ik kan me niet voorstellen dat dit het verschil gaat maken”, zei Polling, die zelf verstek liet gaan voor de strijd om een bronzen plak. Een elleboogblessure speelde haar parten. Kort na haar afmelding zag Polling dat Van Dijke voor de tweede maal Europees kampioene werd. “Ik ga het wel kijken, want ik ben er nu toch”, zei Polling vooraf droog.

Polling meldde zich af met het oog op de WK, in juni in Boedapest. Ze wil daar om de wereldtitel strijden, maar ook ritme opdoen in aanloop naar de Olympische Spelen, zo stelt ze. Want volgens de viervoudig Europees kampioene is het olympische ticket voor haar. Uiterlijk eind april neemt de selectiecommissie een besluit.

“De loting van Sanne was compleet anders dan mijn loting”, zei Polling over de EK, het laatste meetmoment in aanloop naar de Spelen. “In de tweede ronde won ik van Barbara Timo, de nummer 2 van de afgelopen WK. En zij heeft op niet één toernooi van twee wereldtoppers gewonnen. Altijd maar van eentje. En op de wereldranglijst gaat ze me ook niet voorbij.”

Volgens Polling moet er ook een kleine kanttekening worden geplaatst bij de Europese titel van haar landgenote. “De Engelse en Duitse judoka’s waren er niet bij op deze EK. Het was gewoon niet heel sterk bezet in onze klasse.”

De commissie kijkt naar de medailles die tijdens de kwalificatieperiode van drie jaar zijn behaald, de resultaten tegen judoka’s uit de top 10 van de wereld en de positie op de mondiale ranglijst.

“Ik ben heel blij dat de kwalificatieperiode voorbij is, want het heeft door corona zo lang geduurd”, aldus de door blessures geplaagde Polling, die zich in Nederland verder gaat laten onderzoeken. In Tokio hoopt ze weer op haar gewenste niveau te zitten. “De kracht heb ik wel, maar ik heb op dit moment de snelheid niet. Ik reageer gewoon nog te traag”, aldus Polling, die toch denkt genoeg te hebben laten zien. “Ik heb er alles aan gedaan. Maar ja, het blijft een selectiecommissie en het zou zomaar kunnen dat ze Sanne aanwijzen.”

Van Dijke was na het veroveren van haar tweede EK-titel stellig. “Dat ik zo eindig, laat denk ik zien dat ik de enige juiste keuze ben. Volgens mij is het vrij duidelijk”, stelde ze zelfverzekerd.

Tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 deed Polling mee in de klasse tot 70 kilo.