Verstappen jaagt in Imola op eerste zege van het seizoen

Max Verstappen gaat vanaf 15.00 uur op het circuit van Imola op jacht naar zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull start vanaf de derde plek, achter Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Drie weken geleden bij de openingsrace in Bahrein moest Verstappen na een fel gevecht met Hamilton genoegen nemen met de tweede plaats achter de wereldkampioen.

De Brit van Mercedes was in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Emilia Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari een fractie sneller dan de Red Bulls. Pérez en Verstappen zaten binnen één tiende van een seconde van Hamilton, die voor de 99e keer in zijn carrière poleposition veroverde. De verschillen waren sowieso klein in de kwalificatie, want de top 8 zat binnen een halve seconde.

Hamilton en Verstappen starten op de medium-banden, Pérez op de softs. De Mexicaan zette zaterdag zijn beste prestatie ooit in de kwalificatie neer. Pérez debuteerde vorige maand in Bahrein voor Red Bull met een vijfde plek in de race.