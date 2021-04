Verstappen verrast zichzelf op Imola

Max Verstappen kon zondag op Imola voor de elfde keer na een Formule 1-race naar het Wilhelmus luisteren. “Op een klein momentje bij de herstart na ging alles heel goed. Ik ben hier heel blij mee”, zei Verstappen kort na de door hem gewonnen Grote Prijs van Emilia Romagna.

De Nederlander legde de basis voor zijn zege bij de start. Vanaf de derde plek passeerde hij Sergio PĂ©rez en de van poleposition vertrokken Lewis Hamilton. “Ik verraste mezelf”, zei Verstappen over zijn start. “Zeker in het begin van de race was het heel moeilijk om op de baan te blijven. Het was heel glad. Het was daarom niet eenvoudig om het juiste moment te kiezen om over te gaan op slicks.”

Na zijn tweede plaats bij de openingsrace in Bahrein achter Lewis Hamilton en de winst op Imola staat Verstappen op de tweede plek in de WK-stand. Hamilton heeft 1 punt meer, omdat hij de snelste raceronde neerzette. “Ach, het seizoen is lang. We moeten rustig blijven”, zei Verstappen.