Verstappen wint tweede race van het seizoen in Imola

Max Verstappen heeft met de Grote Prijs van Emilia Romagna zijn elfde overwinning geboekt in de Formule 1. Verstappen reed een nagenoeg foutloze wedstrijd op het circuit van Imola, waar een regenbui kort voor de start ervoor zorgde dat een groot deel van de race op een natte baan werd gereden. De Nederlandse coureur van Red Bull eindigde drie weken geleden bij de start van het seizoen in Bahrein als tweede achter Lewis Hamilton.

Verstappen had zich als derde gekwalificeerd op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, maar nam bij de start direct de leiding. Hamilton gleed na de pitsstops halverwege de race van de baan en viel ver terug. Vlak daarna werd de race stilgelegd na een zware crash van Valtteri Bottas en George Russell. Hamilton wist zich na de hervatting van de race op te werken naar de tweede plaats en behield de leiding in het WK omdat hij de snelste rondetijd neerzette, goed voor 1 extra WK-punt. De Brit leidt nu in de titelstrijd met Verstappen met 44-43. Over twee weken is de derde race van het seizoen in Portugal.

Verstappen legde de basis voor zijn zege bij de start. Hij kwam goed weg en passeerde de van poleposition vertrokken Hamilton aan de binnenkant. De Red Bull en de Mercedes raakten elkaar wel even in de eerste bocht. De Brit, die over de boordradio riep dat Verstappen hem geen ruimte gaf, liep wat schade aan zijn voorvleugel op. De safetycar moest al snel de baan op na een crash van Nicholas Latifi.

Bij de herstart, na zes rondes achter de safetycar, sloeg Verstappen een aanval van Hamilton af. Op de langzaam opdrogende baan was het daarna de vraag wie als eerste de regenbanden durfde in te wisselen voor normale banden.

Van de renners vooraan was dat Verstappen, die na 27 rondes naar binnen ging. Een ronde later dook ook Hamilton de pits in voor nieuw rubber. De stop van Mercedes duurde wat langer dan bij Red Bull, zodat Verstappen weer aan de leiding kwam. Een botsing tussen Bottas (Mercedes) en Russell (Williams) zorgde voor zoveel rommel op de baan, dat de race werd stilgelegd. Vlak voor de rollende herstart spinde Verstappen bijna in een poging om zijn banden op te warmen, maar hij wist zijn bolide ternauwernood in bedwang te houden. Hij reed daarna zonder problemen naar zijn elfde zege.

De Britse McLaren-coureur Lando Norris (21) eindigde achter Verstappen en Hamilton als derde en mocht zo voor de tweede keer in zijn carrière het podium op.